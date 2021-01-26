В России пьяный водитель воткнул отвертку в глаз полицейскому

Главк СКР по Воронежской области сообщил на своем сайте об инциденте в ходе которого инспектор ДПС попал в больницу в тяжелом состоянии.

Как установило следствие, 23 января в селе Заброды Калачеевского района инспекторы ДПС подошли к съехавшему на обочину автомобилю и обнаружили в нем 39-летнего водителя с признаками опьянения.

Водителю было предложено выйти и протий в патрульную машину для прохождения освидетельствования. Находясь в служебном автомобиле мужчина внезапно вытащил из кармана отвертку и воткнул в глаз 30-летнему инспектору, повредив силовику глазницу и ткани головного мозга.

Раненый инспектор был госпитализирован, а пьяный водитель задержан. В его отношении возбуждено дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности». // МК