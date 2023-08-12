На Кенігсбергщині розбився російський винищувач Су-30

Російський винищувач Су-30 розбився у Калінінградській області РФ. Попередньо, екіпаж літака загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “РИА Новости”.

Як заявив Західний військовий округ РФ, сьогодні, 12 серпня, у Калінінградській області під час виконання навчально-тренувального польоту розбився літак Су-30. Винищувач впав у безлюдній місцевості.

Росіяни заявляють, що весь екіпаж літака загинув.

“Політ виконувався без боєкомплекту. За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала технічна несправність”, – йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

Довідка. Калінінградська область – це найзахідніший регіон Росії. Область оточена Польщею та Литвою. Там мешкають близько 950 тисяч людей.