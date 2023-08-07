На Кубані до смерті забили колишніх «вагнерівців»

Їхні тіла знайшли на березі річки.

У Туапсинському районі Краснодарського краю до смерті забили двох колишніх найманців російської приватної військової компанії “Вагнер”.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. У ніч на 5 серпня поліцейським повідомили, що на березі річки в селищі Дедеркой сталася бійка. Прибулі силовики знайшли на місці два тіла колишніх бойовиків 41 і 38 років. З ними був 21-річний чоловік, йому вдалося втекти.

За підозрою в скоєнні злочину розшукуються 27-річний Туркменян Артем Едуардович уродженець села Шепсі Туапсинського району і 36-річний Тулумджян Вартан Разміковіч, який проживає в Туапсе.

Повернення “вагнерівців” в Росію

Нагадаємо, після невдалого заколоту, сім’ї загиблих найманців ПВК поскаржилися, що їм більше не видають довідки учасників війни.

У Забайкальському краї група людей побила “вагнерівця”, який повернувся з війни в Україні без ноги. За даними ЗМІ, з нього зірвали всі нагороди, назвавши вбивцею.

Водночас колишні найманці Пригожина скоюють злочини вже в Росії. Так, в Кіровській області “вагнерівець” залякав жителів свого села, після чого вбив жінку, у якої знімав будинок. // УНІАН