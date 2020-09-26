В субботу, 26 сентября, в Минске (Беларусь) прошел очередной женский марш, участники которого протестовали против официальных итогов президентских выборов и нарушений прав человека. Мероприятие закончилось массовыми задержаниями.

Об этом сообщает белорусская редакция “Радио Свобода”.

Свой марш демонстранты называли “репетицией народной инаугурации” Светланы Тихановской – оппозиционного кандидата в президенты Беларуси.

Марш стартовал с площади у Комаровского рынка. Впоследствии колонна двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Победы.

К месту проведения акции прибыли ОМОН и автозаки. Вскоре после начала акции силовики начали задержания, в том числе с применением силы.

В частности, они задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую, ставшую одним из символов белорусского протеста. Впоследствии ее отпустили, но отобрали бело-красно-белый флаг.

Были задержаны журналисты изданий “Еврорадио”, “Белсат”, “Наша Нива”, TUT.by и других.

Некоторых участниц марша силовики тащили в автозаки за руки и ноги.

Согласно данным правозащитного центра “Вясна”, в общей сложности были задержаны более 100 человек.

Среди прочих, силовики задержали уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN в переходе станции метро “Площадь Якуба Коласа”. По предварительной информации, это пять музыкантов. Их забрали вместе с музыкальными инструментами. Перед этим они исполнили песню Виктора Цоя “Перемен” в переходе, когда мимо прошла колонна протестующих, а также композицию “Стены рухнут”.

Правозащитники отмечают, что список задержанных неполный и еще дополняется.