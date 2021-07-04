На «пенсион» в российских нефтегазовых структурах уходят экс-«еврокроты» Кремля?

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской нефтяной компании.

Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Как отмечает Politico, документы, опубликованные на российском сайте информационного агентства «Интерфакс», показывают, что Фийон вошел в совет директоров «Зарубежнефти» 28 июня.

Бывший глава правительства при Николя Саркози работает в компании консультантом через свою фирму «Apteras». Он был выдвинут на этот пост правительством России в начале июня.

Фийон занялся консалтингом после провальных президентских выборов в 2017 году, сорванных скандалом с фальшивыми вакансиями. Он был осужден в июне 2020 года на пять лет лишения свободы, три из них условно.

Он является последним высокопоставленным европейским политиком, который присоединился к российской компании по добыче ископаемого топлива.

В июне бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров нефтяной компании «Роснефть».

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер является главой правления «Роснефти» с 2017 года.