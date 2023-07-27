На російській Алтайщині розбився вертоліт Мі-8: загинули шестеро людей
Вертоліт Мі-8 впав на території Росії у четвер, 27 липня. Це сталося у Республіці Алтай на півдні РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Аварія сталася біля села Тюнгур. Очевидці заявляють, що вертоліт під час посадки зачепив електродроти.
Російські ЗМІ зазначають, що попередньо на борту знаходилося 16 осіб. Це були туристи. Політ здійснювала компанія “Алтайавіа”.
За попередніми даними, загинуло шестеро людей. Проте ЗМІ заявляють, що точна кількість жертв поки невідома. На місці працюють екстрені служби.