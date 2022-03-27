«Нагірного Карабаху» не існує: Азербайджан висунув вимоги до Росії

Міністерство оборони Азербайджану вимагає від Росії вивести війська Вірменії з визнаних у світі територій країни та припинити використовувати вираз “Нагірний Карабах”, оскільки його не існує.

У заяві Міністерства оборони Азербайджану закликали РФ забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та незаконних збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану, згідно з положеннями тристоронньої заяви.

Азербайджан вимагає від РФ не надавати у спотвореній формі пересування їхньої армії в межах суверенних територій, не використовувати вираз “Нагірний Карабах” та правильно вказувати назву територій Азербайджану.

25 березня відбулася телефонна розмова міністра оборони Азербайджану Закіра Гасанова з очільником Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Сторони обговорили ситуацію у невизнаному Нагірному Карабаху, де тимчасово дислоковано російський миротворчий контингент.

В Азербайджані заявили, що “висловлюють жаль у зв’язку з односторонньою заявою Міноборони РФ від 26 березня 2022 року” (у ній Росія звинуватила Азербайджан у порушенні договору та вторгненні в зону відповідальності “миротворців” РФ).

Азербайджан зазначає, що немає жодної адміністративно-територіальної одиниці під назвою “Нагірний Карабах”. А назва села, що згадується у заяві Росії – не Фурух, а Фаррух. // Факти ICTV