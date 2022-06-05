Троє загинули, щонайменше 11 поранені внаслідок розстрілу в американській Філадельфії

Поліція Філадельфії заявила, що троє людей загинули і щонайменше 11 отримали поранення, коли кілька людей відкрили вогонь у жвавому районі Саут-Стріт у Філадельфії пізно ввечері в суботу за тихоокеанським часом.

Про це УНН пише, посилаючись на CNN.

Офіцери патрулювали район, коли незадовго до півночі почули постріли, сказав інспектор поліції Філадельфії Д. Ф. Пейс, додавши, що офіцери помітили кілька активних стрільців, що стріляють у натовп.

За словами Пейса, Саут-стріт «відома як коридор розваг» з багатьма барами та ресторанами.

«Ви можете уявити, що сотні людей просто насолоджувалися прогулянкою вулицею, як вони це роблять кожні вихідні, коли спалахнула ця стрілянина», — розповів Пейс.

За офіційними даними, двоє чоловіків та жінка загинули. Стан поранених залишається невідомим.

За словами Пейса, на місці події було виявлено два пістолети, зокрема один із збільшеним магазином.