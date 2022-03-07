Найбільша біржа фрілансу для айтішників Upwork зупинила роботу в Росії та Білорусі

IT-фахівці, маркетологи та спеціалісти інших цифрових професій з Росії та Білорусі більше не зможуть укладати нові контракти.

Міжнародна платформа з пошуку роботи Upwork повідомила, що зупинила роботу в Росії та Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

«Війна президента Росії Володимира Путіна проти України поставила під сумнів нашу місію, цінності та нашу оперативну здатність надати економічні можливості тим, хто цього прагне. Upwork припиняє роботу в Росії та Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом наступних кількох днів клієнти в Росії та Білорусі більше не зможуть створювати нові облікові записи, укладати нові контракти та бути видимими в пошуку.

Водночас міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram пояснив, наскільки важливо, що Upwork відмовився обслуговувати клієнтів із РФ.

«Upwork – найбільша біржа фрілансу у світі. IT-фахівці, маркетологи, спеціалісти інших цифрових професій знаходять безліч клієнтів через Upwork. Сотні мільйонів доларів надходили до гаманців фахівців РФ від клієнтів з усього світу щомісяця. Закриття Upwork – це понад 100 000 громадян, які втратять роботу в IT. Тільки через те, що вони мовчать, коли їхній диктатор убиває жителів нашої країни», – пояснив Федоров.

Зокрема, тепер громадяни РФ не зможуть реєструвати акаунти на біржі, поточні акаунти стануть «невидимими» для клієнтів, а поточні контракти мусять бути розірвані до 1 травня.

«Це мужнє рішення команди Upwork. Ми безмежно вдячні за нього. А ми фокусуємося на діалозі з іншими біржами фрілансу, які, я впевнений, ухвалять аналогічні рішення. Ми не припинимо боротися, доки танки РФ не підуть із нашої території», – підсумував він.

Довідка УНІАН. Upwork – компанія, що пропонує глобальний майданчик з пошуку роботи й низку програмних продуктів для роботодавців, які хочуть винаймати й керувати віддаленими спеціалістами. Розташована в Редвуд-Сіті (Каліфорнія). // УНІАН