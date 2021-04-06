Насильникам нанесен удар – их лишили рыцарского звания

Британская королева Елизавета II лишила рыцарского звания девять человек в прошлом году.

Это случилось с продюсером Харви Вайнштейном, который был приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование, а также сексуальные домогательства.

Кроме того, звания лишился экс-помощник бывших премьеров Тони Блэра и Джона Мэйджора Марк Роберт Адамс. Его признали виновным в изнасилованиях. В целом все они лишены рыцарского звания за мошенничество, или преступления сексуального характера.

В целом, за десять лет королева лишила звания 70 человек, передает The Times. // МК