«Умеют умирать. Да еще в таком количестве»: скурвившийся актер назвал «главную силу» россиян
При этом ведущая росТВ поддержала обезумевшего от войны артиста.
Депутат Госдумы РФ от партии “Единая Россия” и известный в прошлом многим украинцам актер Дмитрий Певцов назвал “силой” русских “умение умирать”. Таким заявлением он отметился в эфире российского пропагандистского телеканала “Звезда”:
“Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, это конечно… да еще в таком количестве, как это ни печально и ни страшно… Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе, в отличие от всего мира”.
Интересно, что ведущая после этих слов не растерялась и заявила, что за родину не страшно умирать. Похоже, в России все обезумели от кровавой войны, развязанной Путиным против Украины.
Отличился Певцов и еще одним бредовым заявлением: Россия – единственная страна в мире, которая лежит на двух континентах – в Европе и в Азии. И это, по его мнению, раздражает весь мир.
Дмитрий Певцов и его позиция по политике Путина
Дмитрий Певцов – советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации.
Внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, ему запрещен въезд в Украину.
Артист активно высказывался в поддержку как путинского режима, так и развязанной против Украины полномасштабной войны. // УНІАН