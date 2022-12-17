«Умеют умирать. Да еще в таком количестве»: скурвившийся актер назвал «главную силу» россиян

При этом ведущая росТВ поддержала обезумевшего от войны артиста.

Депутат Госдумы РФ от партии “Единая Россия” и известный в прошлом многим украинцам актер Дмитрий Певцов назвал “силой” русских “умение умирать”. Таким заявлением он отметился в эфире российского пропагандистского телеканала “Звезда”:

“Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, это конечно… да еще в таком количестве, как это ни печально и ни страшно… Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе, в отличие от всего мира”.

Интересно, что ведущая после этих слов не растерялась и заявила, что за родину не страшно умирать. Похоже, в России все обезумели от кровавой войны, развязанной Путиным против Украины.

Отличился Певцов и еще одним бредовым заявлением: Россия – единственная страна в мире, которая лежит на двух континентах – в Европе и в Азии. И это, по его мнению, раздражает весь мир.