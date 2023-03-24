Крупнейшая логистическая компания Китая отказалась отгружать в Россию товар

Речь идёт о брюках и юбках. Обоснование — введённые против РФ санкции.

Об этом стало известно «Базе».

В связи с текущей обстановкой в мире китайская OOCL Logistics отказалась из-за санкций отгружать компании из России целый ряд товаров со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне. Теперь там простаивают уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другая одежда. Эти подробности сообщил «Базе» источник, работающий с закупками в российской компании — её название наш собеседник попросил не разглашать.

Предполагалось, что одежду, как обычно, доставят из китайских городов во Владивосток, а оттуда уже отправят по РФ. Однако представители OOCL объяснили, что не будут принимать товары от поставщиков российской компании, а также не собираются грузить их в контейнеры и передавать стороннему перевозчику. Из-за этого организации теперь нужно срочно искать обходные пути и новые склады.

OOCL Logistics принадлежит Orient Overseas — одной из крупнейших в мире логистических компаний по контейнерным перевозкам. У неё есть множество офисов в разных странах, но штаб-квартира находится в Гонконге. Ранее OOCL принадлежала гонконгской семье, которая в 2018 году продала контрольный пакет акций китайской госкомпании Cosco Shipping за 6,3 млрд долларов.

До недавнего времени OOCL работала с российскими клиентами в обычном режиме.