В Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых в мире наркобаронов

Полиция Нидерландов задержала одного из самых разыскиваемых в мире преступников — руководителя азиатского наркосиндиката по имени Це Чи Лоп.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Наркодельца задержали на запрос австралийской полиции, которая розследует торговлю наркотиками в Азиатско-Тихоокеанском регионе на сумму около 70 млрд долларов в год.

Мужчину задержали в аэропорту Схипхол, что рядом с Амстердамом. Сообщается, что задержание прошло без инцидентов и теперь на мужчину ждет процедура экстрадиции.

Це Чи Лоп — гражданин Канады, родился в Китае. Ему 57 лет. По мнению правоохранителей, он возглавляет наркосиндикат известный как «Сэм Гор» или «Компания».

Сообщается, что формирование контролирует до 40% рынка метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стоимость наркоимперии Це Чи Лопа оценивается на сумму свыше 20 млрд долларов. Самого мужчину сравнивают с мексиканским наркобароном Эль Чапо.