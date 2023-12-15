МЗС Чехії фінансує відправку трамваїв в український Конотоп

МЗС Чехії виконало свою обіцянку фінансово підтримати транспортування в український Конотоп трамваїв, які своєму місту-партнеру відправляє морівське місто Острава.

З цією метою чеське зовнішньополітичне відомство перерахувало 3 млн. крон (121 тисячу євро). Відвантаження перших вагонів уже відбулося 14 грудня, передає Радіо Прага.

На підставі партнерської угоди адміністрація Острави ухвалила рішення безоплатно передати Конотопу 25 трамваїв. Транспортування вагонів здійснюється поступово і має завершитися наприкінці січня 2024 року.

«Острова стала містом-партнером українського Конотопу. Крім 25 трамваїв, ми ще раніше відправили до Конотопа 10 автобусів та гуманітарну допомогу, призначену жителям, які борються з наслідками війни», – заявив Бржетислав Рігер, заступник мера Острави з питань транспорту.