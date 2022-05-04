Навального переведут в колонию, известную систематическими пытками и сексуальным насилием

Российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в покровской исправительной колонии №2, переведут в ИК-6 строгого режима в городе Мелехово Владимирской области.

Об этом в твиттере написала пресс-секретарь политики Кира Ярмыш.

В марте 2021 года «Медиазона» публиковала письмо осужденного Ивана Фомина, который рассказал о систематических пытках и сексуальном насилии в ИК-6. В частности, Фомин говорил, что под давлением администрации колонии в 2018 году вместе с другими осужденными избил заключенного Гора Овакимяна. Позже тот умер в тюремной больнице. // Медиазона