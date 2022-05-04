Навального переведут в колонию, известную систематическими пытками и сексуальным насилием

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Российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в покровской исправительной колонии №2, переведут в ИК-6 строгого режима в городе Мелехово Владимирской области.

Об этом в твиттере написала пресс-секретарь политики Кира Ярмыш.

Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии | Шарий.net

Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют “тюрьму в тюрьме” для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти. Ну что ж, зато у меня будет повод использовать модный эмоджи 💅

&mdash; Alexey Navalny (@navalny) May 4, 2022» data-type=»embed» data-slate-custom=»{«data-html»:»

Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют “тюрьму в тюрьме” для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти. Ну что ж, зато у меня будет повод использовать модный эмоджи 💅

&mdash; Alexey Navalny (@navalny) May 4, 2022

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Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют “тюрьму в тюрьме” для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти. Ну что ж, зато у меня будет повод использовать модный эмоджи 💅

&mdash; Alexey Navalny (@navalny) May 4, 2022

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В марте 2021 года «Медиазона» публиковала письмо осужденного Ивана Фомина, который рассказал о систематических пытках и сексуальном насилии в ИК-6. В частности, Фомин говорил, что под давлением администрации колонии в 2018 году вместе с другими осужденными избил заключенного Гора Овакимяна. Позже тот умер в тюремной больнице. // Медиазона

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