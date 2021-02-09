Сенат США начал рассмотрение импичмента Трампа

Во вторник законодатели сосредоточатся на вопросе конституционности объявления импичмента.

Сенат США начал рассмотрение дела об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Во вторник законодатели сосредоточатся на вопросе конституционности объявления импичмента президенту, который уже ушел с должности.

Ожидается, что юристы Трампа будут настаивать на неконституционности рассмотрения Сенатом дела об импичменте президента, срок полномочий которого завершился.

Сторона обвинения, представленная девятью конгрессменами от Демократической партии, будет делать упор на том, что рассмотрение касается январских событий, когда Трамп был президентом.

Обсуждение продлится не более четырех часов, после чего вопрос о конституционности рассмотрения дела будет вынесен на голосование. Обозреватели ожидают, что Сенат, в котором большинство контролирует Демократическая партия, признает процесс конституционным. В таком случае законодатели перейдут к рассмотрению дела по существу.

Стороны обвинения и защиты будут иметь по 16 часов, чтобы представить свои аргументы законодателям. Стороны также могут привлечь к рассмотрению дела свидетелей. Если свидетели не будут добавлены, окончательное голосование по импичменту может произойти уже в воскресенье или в понедельник в начале перерыва в работе Сената по случаю Дня президента.

Напомним, Трамп отказался давать показания в Сенате по делу об его импичменте.

Для импичмента требуется две трети голосов, тогда как Демократическая и Республиканская партии имеют одинаковое количество сенаторов.

Дело Трампа уникально тем, что впервые в истории США говорится об импичменте президента, уже ушедшего с должности. Впрочем, этот судебный процесс имеет не только символическое значение. После обвинительного приговора Сенат может запретить Трампу баллотироваться снова на пост главы государства.

13 января Палата представителей США объявила импичмент Трампу из-за его роли в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия 6 января. Тогда в результате беспорядков погибли 5 человек, в том числе один полицейский.

В конце января из команды Трампа ушли пять адвокатов, которые должны были защищать его в деле об импичменте. // LB.ua