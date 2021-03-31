Навальный в российской «зоне» объявил голодовку

Российский оппозиционер требует, чтобы к нему пустили врача.

Российский политзаключенный Алексей Навальный объявил голодовку.

Об это он сообщил на своей странице в Instagram.

«Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я.С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальное нарушение правил), потому что объявил голодовку», — написал из колонии Навальный.

Оппозиционер также рассказал, что к нему не пускают врача и не дают лекарства: «Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность», — рассказал о своем состоянии Навальный.

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«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — резюмировал Навальный.

УНИАН