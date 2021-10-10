Тайвань отвергает мирное «воссоединение» Пекина

Тайвань ответил Пекину на мирное «воссоединение»: мы не пойдем по намеченному Китаем пути

Президент демократически управляемого острова Тайвань Цай Инвэнь ответила на предложение лидера Китая Си Цзиньпина касательно мирного «воссоединения». Она категорически отклонила такую возможность, заявив, что Тайвань продолжит укреплять оборонительные возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Инвэнь заявила, что Тайвань имеет решимость защищать себя и свое будущее, которое должно решаться «в соответствии с волей тайваньского народа».

«Мы продолжим укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать свою решимость защищать себя, чтобы никто не смог заставить Тайвань пойти по пути, намеченному нам Китаем», — сказала она.

Президент отметила, что власти острова не будут действовать необдуманно, но нет никаких иллюзий касательно того, что Тайвань покорится перед давлением со стороны Китая.

На это заявление Инвэнь уже отреагировали в Пекине. Так, в китайском офисе по делам Тайваня заявили, что эти слова «разжигают конфронтацию, разделяют историю и искажают факты».