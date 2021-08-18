Названы 7 препятствий на пути запуска «Северного потока-2»

Несмотря на то что США и Германия заключили соглашение, которое обязывает американцев не мешать завершению строительства и запуску «Северного потока-2», существует несколько препятствий, которые могут мешать его старту, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Первое – это газовая директива ЕС которая предписывает: оператор трубопровода не может быть его владельцем. И тут у «Северного потока-2» могут возникнуть проблемы. Одобрять газопровод будут немецкие власти, но окончательное решение примет Еврокомиссия. Ранее она уже заявляла, что «Северный поток-2» противоречит европейским интересам.

Второе препятствие – это мнение Польши, Украины и других восточноевропейских стран. Отмечается, что они помешают запуску проекта.

Третий барьер – это Европарламент, в котором очень много антироссийски настроенных депутатов. Может быть принята резолюция, направленная против «Северного потока-2». Еврокомиссия не обязана учитывать ее, но и игнорировать тоже не может.

Четвертая проблема – это «зеленые» в Германии, которые могут добиться успеха на грядущих выборах. Их лидером выступает Анналена Бербок, настроенная против России. «Ее партия выступает за то, чтобы тщательно перепроверить выполнение всех экологических предписаний строителями газопровода и в зависимости от результатов этих проверок вновь начать кампанию против «Северного потока-2», — говорится в статье.

Пятый пункт – это советник американского президента по энергетической безопасности Амос Хохштейн, который также не является фанатом России и будет взаимодействовать с Берлином в вопросах, касающихся газопровода.

Шестой – это иски экологов против газопровода.

Седьмая позиция – это политика ЕС в сфере климата. ЕС намерен со временем отказаться от сжигаемого топлива, к которому относится газ. Кстати, газ при сгорании помимо углекислого газа выделяет метан. «Поэтому сейчас растет давление на политиков с требованием предпринять меры для значительного снижения эмиссии метана», — добавляет автор. // МК