Нетаньяху пообіцяв, що ХАМАС заплатить «дуже високу ціну» за обстріл території Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок заявив, що бойовики радикального руху ХАМАС в секторі Газа заплатять «дуже високу ціну» за обстріл території єврейської держави.

Про це він сказав, виступаючи по ізраїльському телебаченню, передає УНН.

“Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сотнях цілей терористів, — сказав прем’єр. — Ми знищили десятки терористів, включаючи великих командирів. Ми бомбардували штаби, зруйнували будівлі та вежі. Ми продовжуємо завдавати ударів всієї нашої міццю. ХАМАС і „Ісламський джихад“ заплатили і заплатять дуже високу ціну за напад”.

За даними ізраїльської сторони, з вечора понеділка палестинські радикали здійснюють масований ракетний обстріл ізраїльських міст, сирени повітряної тривоги звучать в містах Ашкелон і Сдерот, а також в населених пунктах в районах, що межують з палестинським анклавом. В результаті обстрілу в Ізраїлі постраждали десятки людей. У вівторок, як інформували місцеві ЗМІ, під час обстрілу Ашкелона загинули дві жінки.

В результаті відповідних ракетних обстрілів сектора Газа з боку Ізраїлю, за даними Міністерства охорони здоров’я прибережного анклаву, загинули близько 30 осіб, включаючи 10 дітей, більше 150 отримали поранення.

Після нічних заворушень в декількох містах, які супроводжувалися зіткненнями ізраїльських арабів з силовиками, влада Ізраїлю прийняла рішення закликати вісім рот резервістів прикордонної поліції для забезпечення порядку.