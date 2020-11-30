В Ростове-на-Дону пенсионер застрелил сестру и ее мужа из-за доли в гараже

В Ростове-на-Дону 64-летний мужчина расстрелял троюродную сестру и ее мужа из-за спора о недвижимости, сообщает Life.

Все произошло 29 ноября. Пенсионер пришел в гости к родственнице, и завел разговор о праве на получение части гаража.

Мужчина претендовал на большее и на денежную компенсацию не соглашался. В ходе ссоры гость взял в руки ружье и произвел несколько выстрелов в свою сестру и ее мужа. Те умерли на месте.

Отмечается, что после случившегося пенсионер попытался покончить, но неудачно. Сейчас он находится в реанимации. По следам ЧП заведено уголовное дело.

Ранее похожая произошла в Краснодарском крае, где мужчина, узнав, что ему не досталось наследство супруги, убил ее и ее сына от другого брака, а а также ранил супругу второго пасынка. // МК