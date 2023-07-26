В Польщі українцю загрожує 8 років в’язниці за незаконне перевезення мігрантів

У Мазовецькому воєводстві Польщі затримали 29-річного громадянина України, якого підозрюють в організації незаконного перетину польського кордону мігрантами.

Про це, як пише “Європейська правда”, в середу повідомила Прикордонна служба Польщі.

Як стверджує польське слідство, затриманий українець був причетний до організації незаконного перетину кордону Польщі, отримуючи гроші за переправлення нелегальних мігрантів “з-під польсько-білоруського кордону до країн Західної Європи”.

“Розцінки за перевезення мігрантів становили від 200 до 1000 євро за особу, завдяки чому громадянин України отримував значні прибутки від нелегальної процедури”, – йдеться в заяві польських прикордонників.

Під час обшуку за місцем проживання українця виявили зокрема 11 платіжних карток, три ноутбуки, планшет, п’ять мобільних телефонів, сім-картки різних мереж і пакунок зі шнурком, що містив 0,6 грама канабісу.

Чоловіка звинуватили в участі в “організованій злочинній групі та організації незаконного перетину кордону”. Суд у польському Білостоку арештував його на три місяці. За скоєне громадянину України загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

У Прикордонній службі Польщі додали, що загалом ведеться “кілька сотень” досудових розслідувань у справах про нелегальну міграцію.