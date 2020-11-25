В России присяжные оправдали обвиняемого в убийстве ребенка

В Краснодарском крае присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки.

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, коллегия присяжных заседателей выслушала доводы защиты и обвинения. В итоге она посчитала «недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт».

Трагедия произошла в июне 2016 года в поселке Звезда. Там отчим девочки подвез ее к дому, но внутрь она так и не дошла. Ребенок пропал, и по факту исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве. Останки убитой удалось найти по нарисованным на зданиях схемам только в 2020 году.

Правоохранители установили причастность к убийству 63-летнего местного жителя. При этом в ходе допроса он рассказал, что надписи на строениях оставлял именно он.

Подозреваемый признался, что девочка несколько раз забегала во двор его дома в тот день. Тем самым она отвлекала его от работы. Но в какой-то момент, прогоняя ее, он якобы случайно убил ребенка ударом молотка по голове. После этого он спрятал тело в поле. // МК