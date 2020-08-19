«Неуязвимые» российские «казаки» испугались термометров «стирающих память»

Совет атаманов России, первым заместителем которого является глава некоммерческого партнерства «Уральское казачество» Геннадий Ковалев, рекомендовал казакам не измерять температуру дистанционными термометрами, так как из-за этого «возможно стирание памяти».

Как говорится в пресс-релизе на странице организации в «Яндекс.Дзен», казакам также не рекомендовали ставить прививку от коронавируса, пока препарат не одобрит Всемирная организация здравоохранения.

«Мы не против вакцинации. Нужно разобраться, будут ли появившиеся антитела только защитными и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни. Нам не нравится, что на все аргументы по поводу возможной небезопасности производители отвечают только тем, что во всем виновата конкурентная борьба. Даже мы понимаем, что это не научный аргумент», — сказал Геннадий Ковалев.

Он также утверждает, что за время пандемии коронавирусом не болел ни один казак. «Почему этот феномен умалчивают и не изучают? Болеют все, даже служители РПЦ, а казаки нет. Почему?» — заявил Ковалев. // ZNAK