Адміністрація президента США має намір достовірно з’ясувати причину знищення греблі Каховської ГЕС

Адміністрація президента США не може з упевненістю сказати, хто несе відповідальність за руйнування греблі Каховської ГЕС.

Два офіційні представники США і одне офіційне західне джерело раніше повідомили телеканалу NBC News , що Адміністрація має розвіддані про ймовірну причетність Росії до нападу на ГЕС.

New @Planet satellite images show the unimaginable damage to the Nova Kakhovka dam. Source: @ust_magazine pic.twitter.com/4nDBSjVxj1 — Benjamin Pittet (@COUPSURE) June 6, 2023

Спецслужби США працюють над розсекреченням деяких розвідданих, які планується опублікувати незабаром.

Відповідаючи на запитання журналіста про можливі наслідки руйнування греблі для українського контрнаступу, представник Білого дому Джон Кірбі сказав, що робити будь-які прогнози щодо цього “передчасно”. При цьому він припустив, що катастрофа може серйозно вплинути на українську енергетичну безпеку.

Основна увага приділяється українцям, чиї життя, міста та села постраждали від повені. Їм надається допомога, якої вони потребують, зазначив Кірбі.

Щонайменше 16 000 людей були змушені залишити свої будинки в перші години після прориву греблі Каховської ГЕС на Дніпрі. Ці дані надав у вівторок Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Ціни на пшеницю та кукурудзу зросли після повідомлень про прорив греблі, збільшивши побоювання, що це може завдати шкоди глобальним торговим операціям із сільськогосподарською продукцією.