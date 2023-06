Адміністрація президента США має намір достовірно з’ясувати причину знищення греблі Каховської ГЕС

Адміністрація президента США не може з упевненістю сказати, хто несе відповідальність за руйнування греблі Каховської ГЕС.

Два офіційні представники США і одне офіційне західне джерело раніше повідомили телеканалу NBC News , що Адміністрація має розвіддані про ймовірну причетність Росії до нападу на ГЕС.

New @Planet satellite images show the unimaginable damage to the Nova Kakhovka dam.

Source: @ust_magazine pic.twitter.com/4nDBSjVxj1

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) June 6, 2023