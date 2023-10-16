Німецький технологічний стартап навчив БПЛА стріляти із пістолета

Відомий німецький виробник зброї Sig Sauer вирішив поекспериментувати з дронами й встановив на квадрокоптер iFlight ProTek60 Pro пістолет P365.

Про це повідомляє портал The Drive.

Компанія зазначає, що зважилася на такий симбіоз через те, що саме дрони сьогодні є одним із головних інструментів у правоохоронних органів і військових. Подібну модифікацію можуть успішно використовувати невеликі підрозділи або навіть одна людина.

Компанія зазначає, що зважилася на такий симбіоз через те, що саме дрони сьогодні є одним із головних інструментів у правоохоронних органів і військових. Подібну модифікацію можуть успішно використовувати невеликі підрозділи або навіть одна людина.

Оператор керує БПЛА через пульт, а камери показують йому зображення в режимі реального часу. Націлювання відбувається завдяки вбудованому лазерному прицілу. Інженери стверджують, що віддача під час пострілу з пістолета має незначний вплив на стійкість квадрокоптера.

Експерти зазначають, що озброєні квадрокоптери можна використовувати для розвідки, особливо в щільному міському середовищі. В операторів буде можливість негайно вступити у бій із будь-яким ворогом. Навіть маючи лише пістолет, такий озброєний дрон може запропонувати додатковий спосіб вразити супротивника, який перебуває в укритті.

Крім того, наголошують у Sig Sauer, комбінація пістолета і квадрокоптера може виявитися корисною під час порятунку заручників та інших локальних сценаріїв боротьби з тероризмом і правоохоронної діяльності. // noworries.news