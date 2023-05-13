«Виховали потвору та вбивцю»: суд покарав росіянку, яка залишила записку на могилі батьків Путіна

Російський суд засудив до двох років умовно жительку санкт-петербурга, яка залишила на могилі батьків президента володимира путіна записку, в якій говорилося, що вони “виховали виродка та вбивцю”.

Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Суд визнав 60-річну Ірину Цибаневу винною в оскверненні місць поховання з мотивів політичної ненависті. Її адвокат сказав, що вона не визнала себе винною, бо не опоганила могилу фізично і не добивалася розголосу своїх дій.

Записка, яку Цибанєва поклала на могилу, що охороняється напередодні дня народження путіна в жовтні, звучала: “Батьки маніяка, візьміть його до себе. Він завдає стільки болю та бід. Весь світ молиться за його смерть. Смерть путіна. Ви виростили потвору та вбивцю”.