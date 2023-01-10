Німецький виробник комбайнів підозрюється у допомозі Росії в обході санкції

Die Zeit та Radio Hochstift провели розслідування, в ході якого з’ясувалося, що компанія Claas, яка є найбільшим західним виробником сільськогосподарської техніки, розробила стратегію обходу санкцій проти країни-агресора, з метою постачання туди товарів подвійного призначення.

Чому продукція Claas підпадає під санкції?

У 2005 році компанія відкрила в росії завод з виробництва комбайнів в м. Краснодар. Значна частина виробничих компонентів поставлялася туди напряму з німецького заводу Claas. Проблема в тому, що частина цих компонентів перебуває під забороною на експорт з ЄС. Краснодарський завод призупинив свою діяльність, а компанія зайнялася розробкою плану виходу із ситуації.

Яким був план обходу санкцій?

Заборонені до експорту компоненти встановлюються в збірні вузли, тобто більші деталі. По суті, підсанкційні товари збиралися в нову продукцію, щоб вона отримала інший митний класифікатор, або заборонені товари експортуються до росії, знаходячись у схованках всередині кінцевого продукта, що не підпадає під санкції.

Влітку 2022 року Claas відправила першу поставку в росію. Митниця Естонії (країна транзиту) знайшла в експортованому товарі Claas порушення експортних обмежень та відправила його частину назад. Однак наприкінці жовтня 2022 року поставка з комплектами рульового управління з Німеччини таки дісталася росії.

Так, згідно з результатами журналістського розслідування, внутрішні документи групи зернозбиральних комбайнів, доступні для ZEIT та місцевої телерадіокомпанії Radio Hochstift, показують, як Claas планував систематично обходити експортні обмеження протягом місяців.

За словами високопоставленого керівника, група працювала над реалізацією секретного проєкту в Німеччині, який мав втілитися в життя не пізніше липня 2022 року. З березня 2023 року планувалося відновити виробництво на заводі компанії біля Чорного моря. Для цього виробник сільськогосподарської техніки планував використати юридичну лазівку в правилах ембарго.

Для того, щоб мати можливість відновити виробництво комплексного російського продукту, зернозбирального комбайну Tucano, заводу Claas у Краснодарі необхідно отримати багато окремих деталей. Наразі завод призначений тільки для комплектуючого виробництва, тому без постачання комплектуючих з-за кордону на ньому неможливо зібрати нову техніку.

Оскільки багато деталей не виготовляються на місці через відсутність виробників відповідної групи товарів у росії, вони збираються на німецьких заводах Claas у Харзевінкелі чи Падерборні. Проте 507 найменувань деталей наразі перебувають під забороною експорту з ЄС, зокрема: клинові ремені, гідравлічні циліндри, газові пружини, глушники чи сталеві труби для складних зернозбиральних комбайнів, які важать тонни, мають величезну висоту та нагадують мобільні фабрики для збирання врожаю.

Однак зазначені окремі деталі з таким же успіхом можуть бути використані для виробництва військової техніки, тобто вони вважаються товарами подвійного призначення. Саме тому ЄС заборонив їх постачання до росії. Відповідно до Закону про зовнішню торгівлю та платежі, кожному, хто навмисно експортує такі товари, загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Які заходи вживаються, щоб зупинити обхід санкцій

Повідомляється, що розслідування діяльності Claas щодо порушення санкцій ЄС вже розпочалося. Керівник групи з питань санкцій МЗС Литви Ruta Bajarunaite на тлі цієї історії запропонувала такі заходи щодо збільшення ефективності боротьби з обходом санкцій:

Створення нових критеріїв для включення до санкційного списку тих, хто обходить або сприяє обходу санкцій ЄС;

Посилення покарання за обхід та сприяння обходу санкцій у площині кримінального права;

Створення «чорного списку» компаній, що беруть участь у схемах з обходу санкцій або сприяють цьому.

Романов Роман, internetua.com