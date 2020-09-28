Новый вид извращения: кремлевский пропагандист Киселев переночевал в постели Навального

Телеведущий Дмитрий Киселёв в своей авторской программе «Вести недели» показал сюжет из томской гостиницы Xander, где проживал российский оппозиционер Алексей Навальный, перед тем как вылететь в Москву на самолете, на борту которого он потерял сознание.

Киселев переночевал в этом же номере, чтобы доказать, что никакого «Новичка» против Навального не применялось.

Как сообщают «Вести«, в интервью Киселеву управляющая отелем сообщила, что в номере была проведена тщательная уборка с полнейшей дезинфекцией, но никакой дезактивации никаких ядов не проводилось, потому что российские органы ничего не выявили.

Киселев отметил, что приглашал с собой жену, но она отказалась, говорит, что брезгует. Сам он тоже брезговал спать на постели Навального, но ему пришлось.

Телеведущий отмечает, что соратники Навального говорят, что именно из этой комнаты забрали три бутылки воды, одна из которых была густо обмазана боевым отравляющим веществом «Новичок».

«Если бы это действительно было так, то гостиницу уже давно обнесли бы высоким забором, комнату опечатали, а попасть сюда можно было бы только в глухом костюме химзащиты с автономной системой жизнеобеспечения», — говорит Киселев в своем материале. // МК