Пригожин відповів Путіну, що не збирається приходити з повинною. Reuters пише, що вагнерівці взяли під контроль військові об’єкти у Воронежі

Глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин у аудіозверненні заявив, що ніхто з його бійців не прийде з повинною на вимогу президента РФ Володимира Путіна.

“З приводу зради батьківщини президент помиляється. Ми патріоти своєї батьківщини, ми воювали і воюємо. Усі бійці ВК Вагнера. І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ і ще кого-небудь прийти з повинною. Ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та бюрократії…

Коли нам говорили, що ми воюємо з Україною – ми йшли і воювали.

Але з’ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які покладені на них, розкрадаються, а чинуші економлять їх для себе якраз для того випадку, який настав сьогодні, коли хтось іде на Москву”.

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Найманці ПВК “Вагнер” також захопили військові об’єкти у російському місті Воронеж, пише Reuters з посиланням на джерело у російських спецслужбах

“Джерело в російських спецслужбах повідомило, що бойовики Вагнера також взяли під контроль військові об’єкти у Воронежі, що приблизно за 500 км на південь від Москви”.

Видання відзначає, що не змогло самостійно підтвердити ні це твердження, ні багато інших деталей, наданих раніше ватажком ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним.

Близько 5 ранку адміністрація Воронезької області повідомила, що на трасі М-4 перебуває військова колона, і закликала жителів уникати її.

Reuters зазначає, що на неперевірених кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно колону різноманітної військової техніки, включаючи щонайменше один танк і одну броньовану машину. Було незрозуміло, де вони знаходяться, а також чи були в критих вантажівках колони бійці. На деяких машинах був російський прапор. // УП