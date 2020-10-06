О Путине, «Новичке» и России. 10 тезисов из «послеотравительного» интервью Навального Дудю

Главный оппозиционер России рассказал о своем отравлении, реабилитации и планах на будущее

Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые дал большое интервью после своего отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Двухчасовая беседа с политиком и его супругой Юлией российским журналистом Юрием Дудем была опубликована 5 октября на его YouTube-канале.

На снятых кадрах изрядно похудевший Навальный преимущественно сидя отвечает на различные вопросы интервьюера – они связаны с его отравлением, лечением и, естественно, оппозиционной деятельностью в России.

Сайт «Сегодня» решил выбрать самое главное из интервью Алексея Навального.

О своем отравлении

«Наиболее близкое описание — это дементоры в «Гарри Поттере». Роулинг пишет, что, дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь — уходит. Вот абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение — типа, я сейчас умру … Я лег под ноги [бортпроводнику в самолете Томск-Москва] с твердым намерением умирать».

О своем спасении

«Они [пилоты самолета и медики в Омске, где Навального госпитализировали изначально] все очень четко сделали по инструкции, но в России как устроено: когда все работают по инструкции четко — это скорее цепь счастливых случайностей».

Как яд попал в организм

«Мы понимаем, что я из номера выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже пораженным. И, значит, заражение произошло в гостинице».

Почему покушение не удалось

«Россия деградирует во всех смыслах. Кстати говоря, к вопросу о том, дотравили или не дотравили. Не может система деградировать везде и классно развиваться в области убийств»

О своем лечении в России

«Поэтому меня так долго держали в Омске — они ждали, пока все разложится в организме и не будет никаких следов этого «Новичка … Было довольно очевидно, что сначала они просто ждали, что я помру. А потом они ждали, что либо я помру, либо превращусь в этого овоща, либо как минимум выйдут следы. Идея была в том, чтобы меня не выпускать как можно дольше».

О лечении в Германии

«Стоил 75 тысяч евро [медицинский борт из Омска в Германию] – его оплатил предприниматель Борис Зимин, за что я ему очень благодарен. Финального счета они [врачи Charite] пока не выставила, но я думаю, что это будет около 60-70 тысяч евро».

О причастности Путина к отравлению

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«Это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина … Приказ им о применении «коктейля № 9″ в отношении гражданина России не может отдать кто-то, кроме Путина, безусловно».

О борьбе с властью

«Последние два года вся наша система находится под беспрецедентным давлением. Ты знаешь, какие-то были рейды, у нас нет людей, у которых не заморожены банковские аккаунты, всех допрашивают, ну то есть давление нарастает».

«В каком-то смысле мы стали жертвой своего собственного успеха».

О своих ошибках

«В 2012 году было совершено много ошибок [когда Навальный организовал «Марш миллионов» и стал лидером протестов на Болотной площади в Москве] … Нужно было не расходиться после первого митинга».

О планах

«Восстановление, а потом я вернусь … То, что я буду лечиться год – точно нет, но два месяца это вполне может быть». // Сегодня