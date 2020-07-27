Их нравы: В России бывший начальник, жестоко истязавший подругу, отделался условным сроком

Бывший глава села Шурышкары в ЯНАО Юрий Комельков признан виновным в угрозе убийством и истязании сожительницы. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Также в качестве наказания ему на полтора года запрещено покидать Шурышкарский район, о чем сообщили в окружной прокуратуре.

Как оказалось, бывший глава села периодически унижал и избивал подругу. В ноябре 2019 года в ходе очередного конфликта он бросил ей в голову цветочный горшок. Ему не понравилось, что гражданская жена выходила из дома без его ведома. После этого мужчина отрезал ей волосы и избил ногами.

Затем он заставил жертву раздеться и уйти в погреб. Там он удерживал женщину в течение пяти часов. Затем он пристегнул ее наручниками к железному ящику, продолжив избивать кулаками.

После этого истязатель взял пистолет и пригрозил ей убийством. Он начал бить ее по голове рукояткой. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму.

В конце концов женщина дождалась, когда сожитель уйдет из дома. Она разорвала цепь на наручниках и попыталась сбежать, выпрыгнув с балкона 2 этажа. Из-за падения она сломала ногу. Тем не менее ей удалось доползти до соседа. Ее госпитализировали. // МК