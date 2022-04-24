Макрон перемагає на виборах президента Франції, — екзитполи

У Франції ввечері, 24 квітня, завершився другий тур президентських виборів. За президентське крісло боролися чинний лідер Еммануель Макрон та проросійський політик Марін Ле Пен.

Більше про результати виборів — в матеріалі РБК-Україна .

Результати екзитполів

Дані опитування соціологічного інституту Ifop:

Еммануель Макрон («Вперед, Республіка!») – 58%;

Марін Ле Пен («Національне об’єднання») – 42%;

Дані екзитполу, проведеного на замовлення BFMTV:

Еммануель Макрон («Вперед, Республіка!») – 57,6%;

Марін Ле Пен («Національне об’єднання») – 42,4%;

France faced a choice between incumbent President Emmanuel Macron and far-right challenger Marine Le Pen in a close election. Macron has led in the polls, but a shock win for Le Pen couldn’t be ruled out https://t.co/pZrBQuxMVW pic.twitter.com/UQbKHrwG8U — Reuters (@Reuters) April 24, 2022

Якими були прогнози

Перед другим туром голосування відразу три соцопитувань пророкували перемогу Макрону. Як очікувалося, чинний президент може отримати підтримку близько 56,6% виборців.

Дослідження Ipsos прогнозувало, що Макрон набере 57,5% голосів, опитування Opinionway та Ifop з 57% та 55,5% відповідно.

Як завершився перший тур

У першому турі голосування чинний президент випередив Ле Пен на декілька відсотків. За результатами першого туру голоси розподілилися так: