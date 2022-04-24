Макрон перемагає на виборах президента Франції, — екзитполи
Макрон перемагає на виборах президента Франції, — екзитполи
У Франції ввечері, 24 квітня, завершився другий тур президентських виборів. За президентське крісло боролися чинний лідер Еммануель Макрон та проросійський політик Марін Ле Пен.
Більше про результати виборів — в матеріалі РБК-Україна.
Результати екзитполів
Дані опитування соціологічного інституту Ifop:
- Еммануель Макрон («Вперед, Республіка!») – 58%;
- Марін Ле Пен («Національне об’єднання») – 42%;
Дані екзитполу, проведеного на замовлення BFMTV:
- Еммануель Макрон («Вперед, Республіка!») – 57,6%;
- Марін Ле Пен («Національне об’єднання») – 42,4%;
France faced a choice between incumbent President Emmanuel Macron and far-right challenger Marine Le Pen in a close election. Macron has led in the polls, but a shock win for Le Pen couldn’t be ruled out https://t.co/pZrBQuxMVW pic.twitter.com/UQbKHrwG8U
— Reuters (@Reuters) April 24, 2022
Якими були прогнози
Перед другим туром голосування відразу три соцопитувань пророкували перемогу Макрону. Як очікувалося, чинний президент може отримати підтримку близько 56,6% виборців.
Дослідження Ipsos прогнозувало, що Макрон набере 57,5% голосів, опитування Opinionway та Ifop з 57% та 55,5% відповідно.
Як завершився перший тур
У першому турі голосування чинний президент випередив Ле Пен на декілька відсотків. За результатами першого туру голоси розподілилися так:
- Еммануель Макрон («Вперед, Республіка!») – 27,84%;
- Марін Ле Пен («Національне об’єднання») – 23,15%;
- Жан-Люк Меланшон («Нескорена Франція») – 21,95%.
- Ерік Земмур («Reconquête») – 7,07% голосів;
- Валері Пекресс («Республіканці») – 4,78%;
- Яннік Жадо («Європа – Екологія – Зелені») – 4,63%;
- Жан Лассаль («Résistons») – 3,13%;
- решта кандидатів отримали менше 3% голосів.
Нагадаємо, в ході передвиборчої кампанії Ле Пен заявила про намір посилити співпрацю між Росією та НАТО після війни.