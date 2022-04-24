Макрон перемагає на виборах президента Франції, — екзитполи

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Макрон перемагає на виборах президента Франції, — екзитполи

У Франції ввечері, 24 квітня, завершився другий тур президентських виборів. За президентське крісло боролися чинний лідер Еммануель Макрон та проросійський політик Марін Ле Пен.

Макрон перемагає на виборах президента Франції, - екзитполи

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)

Більше про результати виборів — в матеріалі РБК-Україна.

Результати екзитполів

Дані опитування соціологічного інституту Ifop:

  • Еммануель Макрон («Вперед, Республіка!») – 58%;
  • Марін Ле Пен («Національне об’єднання») – 42%;

Дані екзитполу, проведеного на замовлення BFMTV:

  • Еммануель Макрон («Вперед, Республіка!») – 57,6%;
  • Марін Ле Пен («Національне об’єднання») – 42,4%;

Якими були прогнози

Перед другим туром голосування відразу три соцопитувань пророкували перемогу Макрону. Як очікувалося, чинний президент може отримати підтримку близько 56,6% виборців.

Дослідження Ipsos прогнозувало, що Макрон набере 57,5% голосів, опитування Opinionway та Ifop з 57% та 55,5% відповідно.

Як завершився перший тур

У першому турі голосування чинний президент випередив Ле Пен на декілька відсотків. За результатами першого туру голоси розподілилися так:

  • Еммануель Макрон («Вперед, Республіка!») – 27,84%;
  • Марін Ле Пен («Національне об’єднання») – 23,15%;
  • Жан-Люк Меланшон («Нескорена Франція») – 21,95%.
  • Ерік Земмур («Reconquête») – 7,07% голосів;
  • Валері Пекресс («Республіканці») – 4,78%;
  • Яннік Жадо («Європа – Екологія – Зелені») – 4,63%;
  • Жан Лассаль («Résistons») – 3,13%;
  • решта кандидатів отримали менше 3% голосів.

Нагадаємо, в ході передвиборчої кампанії Ле Пен заявила про намір посилити співпрацю між Росією та НАТО після війни.

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