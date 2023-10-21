Один із найбільших кредиторів Дональда Трампа Deutsche Bank – став жертвою обману екс-президента

Генеральний прокурор Нью-Йорка подав до суду на Дональда Трампа та його наближених за приховування від фінансових установ та журналістів справжнього розміру його стану протягом багатьох років, пише Forbes.. Причина цього вчинку екс-президента залишається неясною, проте в інтерв’ю Forbes USA у 2015 році він заявив, що така тактика «допомагає у процесі кредитування».

Незважаючи на гучні заяви Трампа, довгий час залишалося незрозумілим, чи справді його брехня дозволяла отримати бажаний кредит, оскільки банки завжди проводять ретельну перевірку позичальників. Проте документи, подані в ході судового розгляду минулого тижня, свідчать про те, що Deutsche Bank таки потрапив у павутину його брехні. В результаті весь цей час банк володів спотвореною інформацією про свого найвідомішого клієнта.

Кредитний звіт Deutsche Bank, що описує «Трамп-білдинг» на Уолл-стріт, 40, рясніє спотвореними фактами. «Площа офісних приміщень вищого класу у 72-поверховому хмарочосі становить 120 774 кв. м, – йдеться у звіті. — На підставі даних про загальну площу об’єкта нерухомості, Deutsche Bank вказав скориговану вартість у $541,6 млн». Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж США та податкової комісії Нью-Йорка, будівля насправді має 63 поверхи замість заявлених 72. З тих же документів випливає, що площа офісних приміщень у «Трамп-білдинг» дорівнює 102 193 кв. . м. Загальна площа самої будівлі складає 111 484 кв. м. Одна лише помилка у розмірах об’єкту нерухомості теоретично могла призвести до того, що Deutsche Bank переоцінив «Трамп-білдинг» приблизно на $50 млн.

Трамп також довгий час надавав неправдиву інформацію про нью-йоркський бізнес-центр Trump Tower. «У 68-поверховому будинку розташовані житлові приміщення та кондомініуми, що належать резидентам, а також 16 537 кв. м. комерційних площ та 10 591 кв. м. торгових площ», – йдеться у кредитному звіті. Проте насправді бізнес-центр має менше поверхів — номери поверхів пропущені з шостого по тринадцятий, через що складається враження, що будівля більша, ніж насправді. Також у звіті Комісії з цінних паперів та бірж США говориться, що бізнес-центр має лише 5574 кв. м торгових площ. Deutsche Bank оцінив Trump Tower у $349 млн — у кредитному звіті банку не зазначено, як помилка в підрахунку площі могла б вплинути при розрахунку оцінки.

Deutsche Bank не довіряв усієї інформації, яку надавав Трамп. Проте банк недооцінив масштаб його брехні — помилка, яку навіть Forbes також припускався у минулому. Найбільший прорахунок банку, можливо, був пов’язаний із оцінкою клубів, якими володіє екс-президент. Трамп оцінив Мар-а-Лаго, кілька американських гольф-клубів та три зарубіжні гольф-курорти, які, згідно зі звітом, приносять щорічно в середньому близько $20 млн, більш ніж у $2 млрд. Deutsche Bank знизив цю оцінку майже вдвічі, оцінивши нерухомість у $1,2 млрд. Однак отримана оцінка все одно на $500 млн вища, ніж реальний стан справ. Проконсультувавшись із більш ніж десятком галузевих експертів, Forbes USA оцінив клубну нерухомість Трампа у $700 млн.

Deutsche Bank, мабуть, підійшов обережніше до об’єктів нерухомості, на які банк виділив іпотечні кредити. До них відносяться Trump International Hotel & Tower, гольф-курорт у Майамі та нерухомість у Чикаго. Проте у кредитному звіті Deutsche Bank зазначено, що у 2017 році гольф-курорт приніс $12,6 млн чистого операційного доходу. Однак у звіті про фінансові результати, поданому владі Майамі та отриманому Forbes USA на прохання про доступ до інформації, чистий операційний дохід становить лише третину від заявленої суми — $4,3 млн.

Deutsche Bank також вважав, що чистий операційний прибуток Trump Organization від Trump International Hotel & Tower у 2017 році склав $7,6 млн. Проте комітет з нагляду Палати представників США опублікував перевірені фінансові звіти, які поставили цю суму під сумнів. Згідно з документами, грошові потоки об’єктів нерухомості Трампа були нижчими за нуль у 2017-му і 2018 році.

The Trump Organization не відразу дала коментар щодо надання Deutsche Bank хибних відомостей. Банк підтвердив, що він не володіє повною інформацією щодо об’єктів нерухомості Трампа. «Ми не маємо права коментувати деталі поточних чи колишніх клієнтських рахунків, а також суть юридичних претензій, що ґрунтуються на певних фактах, які, як стверджує генеральний прокурор Нью-Йорка, були невідомі або недоступні банку у зазначений період часу, — йдеться у заяві представника Deutsche Банк. — Банк серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань, включаючи належне реагування на санкціоновані розслідування та розгляд».