ДБР повідомило про підозру колишній українській судді, яка очолила фейковий «верховний суд лнр»

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді колишній голові одного з судів Луганська. Жінка з 2018 року очолює фейковий «верховний суд лнр» та забезпечує функціонування судової системи псевдореспубліки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Під час тимчасової окупації частини Луганської області росіянами колишня суддя підтримала створення псевдореспубліки. Для узурпації виконання владних функцій вона увійшла до складу «робочої групи по законотворчій діяльності» так званої «народної ради лнр».

Підозрювана розробила проєкти кодексів та інших юридично нікчемних законотворчих актів за російським законодавством. Її роботу «високо оцінили» куратори.

У 2018 році жінка подала документи на зайняття посади так званої «голови верховного суду лнр», на яку згодом була призначена. Наразі, колишня суддя координує діяльність «судової гілки влади» на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

Поки зрадниця продовжує організовувати роботу інстанції, здійснює безпосередній розгляд справ, тим самим забезпечуючи становлення, функціонування так званої «судової гілки влади» окупаційної адміністрації рф на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також підозрювана періодично дає інтерв’ю регіональному телеканалу «Луганськ 24», де коментує роботу місцевих судів, висловлюється на підтримку так званої «лнр» та своїми діями провадить підривну діяльність проти нашої держави.

Колишня суддя підозрюється у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна інспекція Офісу генерального прокурора та Луганська обласна прокуратура.