Омбудсману Денісовій відмовили у відвідуванні Саакашвілі

Уповноважена з прав людини повідомила, що на експрезидента Грузії чинять тиск і не дають йому спати.

Уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій відмовили у відвідуванні експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі у тюремній вʼязниці міста Глдані.

Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який наразі готується, розповіла Денісова у Facebook і Telegram.

«Намагатимуся зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 з метою обговорення умов утримання та лікування Міхеіла Саакашвілі», – зазначила вона.

Денісова додала, що володіє суперечливими даними про стан здоровʼя Саакашвілі, а також про те, як його без необхідного обладнання зможуть реанімувати в разі погіршення стану.

«Він голодує 47 днів. За можливості, щоб головний лікар пояснив, яке є обладнання, які є спеціалісти для використання цього реанімаційного обладнання», – заявила Денісова.

Вона також повідомила, що на Саакашвілі чинять тиск і порушують його право на сон і відпочинок – коли він вимикає світло і телевізор, починається галас. // LB.ua