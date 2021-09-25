ООН обвинила белорусских силовиков в убийствах и изнасилованиях протестующих

В отчете, представленном на сессии Совета по правам человека в ООН в Женеве, собраны данные о нарушениях прав человека в Беларуси с мая 2020 года, передает .

По словам Бачелет, правительство Беларуси отказало экспертам ООН в помощи в проведении расследования, результаты которого она охарактеризовала как «обескураживающие».

«Я глубоко обеспокоена все более жесткими ограничениями основных гражданских свобод, включая продолжающиеся рейды полиции на организации, представляющие гражданское общество и независимые СМИ, а также арестами и уголовным преследованием правозащитников и журналистов», – заявила Верховный комиссар ООН по правам человека .

В отчете отмечается, что в настоящее время в Беларуси более 650 политзаключённых.

В прошлом году, по данным ООН, было задержано около 500 журналистов, по меньшей мере 68 из которых подверглись жестокому обращению.

Мишель Бачелет также выразила обеспокоенность сообщениями о жестоком обращении и пытках, которым подвергались арестованные белорусы, в том числе и несовершеннолетние. По меньшей мере четверо протестующих умерли во время содержания под стражей в милиции, говорится в отчете.

В ООН также поступали сообщения о сексуальном насилии, совершенном сотрудниками правоохранительных органов, в первую очередь, но не исключительно, в отношении женщин и девочек. По словам Бачелет, речь идет о сексуальном насилии, угрозах сексуального насилия, психологическом насилии и сексуальных домогательствах в отношении как женщин, так и мужчин.

После президентских выборов 2020 года тысячи людей бежали в соседние страны в поисках убежища.

Посол Беларуси в ООН в Женеве Юрий Амбразевич, комментируя доклад, заявил, что эксперты проигнорировали в нем позицию правительства Беларуси.