Заступник голови радбезу рф, друг путіна, дмитро медведєв пригрозив війною союзникам росії у своїх соцмережах, а потім тихо видалив пост.

Текст про наміри кремля був опублікований медведєвим на його сторінці в “ВКонтакте”. Також таку інформацію опублікував у своєму Telegram колишній офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Медведєв заявив, що після нібито захоплення України росія “піде в наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини, яка, як відомо, ніде не закінчується”.

У цьому контексті Медведєв заявив, що Грузія була створена в нинішніх кордонах за часів Російської імперії. Казахстан друг путіна назвав “штучною державою”, перші територію цієї країни нібито заселили росіяни.

“У нинішньому столітті влада Казахстану почала реалізовувати ініціативи з переселення всередині республіки різних етнічних груп, які можна кваліфікувати як геноцид росіян. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде”, – висловився медведєв.

Понад те, медведєв заявив, що росіяни нібито “з болем у серці” дивляться на те, що відбувається між Вірменією і Азербайджаном, і “не можуть не переживати” через невизнання світом Придністров’я.

Він відкрито заявив, що в разі захоплення Одеси у Росії і Придністров’я буде “спільний кордон”, натякнувши на війну з Молдовою.

“Ніхто не зможе зупинити росію на цьому шляху”, – написав медведєв.

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