Основатель антивирусной компании McAfee найден мертвым в испанской тюрьме

О причинах смерти не сообщается, отмечает The Insider.

Макафи ожидал экстрадиции в США по обвинению в уклонении от налогов. Он был арестован в октябре 2020 года на территории Испании по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам и Минюста США. Предпринимателя обвинили в рекламе ICO-проектов, на которых он мог заработать более $23 млн. Ведомство считает, что призывы Макафи вводили инвесторов в заблуждение. Сам Макафи своей вины не признавал.

Компания McAfee была основана в 1987 году. Она является крупным разработчиком вирусного программного обеспечения. С 2011 года принадлежит корпорации Intel.