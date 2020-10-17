Беларуский журналист придумал сеть фейковых экспертов и использовал их в своих текстах

Беларуский журналист Денис Лавникевич придумал сеть фейковых экспертов и уже десять лет обманывает общество, пишет «Наша Ніва».

Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Белорусский порядок». Внимание канала привлек текст, опубликованный 15 октября в «Открытых медиа». В тексте под авторством Виктора Демидова анонимный собеседник из окружения политика Светланы Тихановской говорит, что беларуские власти предлагали ей освободить мужа Сергея Тихановского и других политических заключенных, если Тихановская призовет прекратить акции протеста. В этом тексте появляется и политолог Светлана Гречулина, которая рассуждает о визите Лукашенко в СИЗО КГБ.

Как заметила «Наша Ніва», только два автора регулярно пишут в «Открытых медиа» на беларускую тематику: автор вышеупомянутого текста Виктор Демидов и Денис Лавникевич. Но, как пишет издание, если Лавникевич известен в беларуском медийном поле как корреспондент изданий БДГ, «Белгазета», «Газета.ру», то о существовании Демидова никто не знает.

Телеграм-канал «Белорусский порядок» пишет, что такого журналиста, как Виктор Демидов, нет, это псевдоним.

«Поиск в гугле показывает, что помимо собственных статьей Виктор Демидов нередко выступает в качестве эксперта у … Дениса Лавникевича. Эта практика началась еще в начале 2010-х — почти десять лет тому назад», — пишет «Наша Ніва».

Среди экспертов, к которым обращаются и Демидов, и Лавникевич есть политологи Светлана Гречулина и Антон Платов. Как рассказал «Нашай Ніве» сам Лавникевич, Платов — псевдоним человека из госструктуры, а Гречулина — активистка организации «Наш дом».

Гречулина рассказала «Нашай Ніве», что у нее недавно был инсульт, комментарии журналистам она не дает. На вопрос о том, как ее высказывания все-таки появляются в прессе, активистка сказала: «Дело в том, что меня спросил Денис Лавникевич, можно ли использовать мое имя. Я сказала: ради бога». С ее слов, никакого комментария по поводу визита Лукашенко в СИЗО КГБ она не давала.

Гречулина, как пишет «Белорусский порядок», появлялась и в публикациях Russia Today под авторством Вадима Долинина, который, вероятно, один из псевдонимов Лавникевича.

Телеграм-канал «Белорусский порядок» приводит список редакций, которые стали в последнее время «жертвами» Лавникевича-«Демидова»: Росбалт, New Times, «Открытые медиа», Republic.