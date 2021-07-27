В подмосковном лесу нашли задушенной преподавателя московского Финансового университета

В лесу неподалеку от жилых домов в подмосковных Мытищах 25 июля обнаружили тело девушки. Как позднее оказалось, погибшую зовут Галина Климова. Она являлась преподавателем одной из кафедр Финансового университета при правительстве России.

При этом при осмотре оперативники не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Тело отправили на экспертизу для установления причин смерти, сообщает сайт KP.RU.

В итоге эксперт установил, что молодую преподавательницу задушили. Пока неизвестно, кто и зачем это сделал. По факту убийства завели уголовное дело. Теперь следователи опрашивают всех родственников и знакомых погибшей.

На тело девушки наткнулись местные жители во время прогулки с собаками. На момент обнаружения с момента смерти прошло около 15 часов. // МК