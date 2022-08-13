Під час обшуку в будинку Трампа вилучили «цілком таємні» документи – WSJ

Внаслідок проведеного обшуку в особистому маєтку Дональда Трампа слідчі ФБР знайшли та вилучили засекречені документи, які не повинні були знаходитися в особистому користуванні експрезидента.

Про це повідомляє в п’ятницю впливове американське видання The Wall Street Journal, яке отримало у своє розпорядження список вилучених речей, передає Укрінформ.

«Агенти ФБР, які в понеділок проводили обшук у будинку колишнього президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, вилучили 11 добірок секретних документів, у тому числі з грифом «цілком таємно», а також призначених для ознайомлення лише в спеціальних державних установах»,- зазначається в публікації.

Список вилучених речей, складений правоохоронцями, містить, зокрема, посилання на добірку паперів, позначену як «Різні секретні документи, Документи з грифами Цілком таємно / Для службового користування». Більш детальної інформації про ці папери не надається.

При цьому уточнюється, що загалом правоохоронці вилучили близько 20 ящиків з різним вмістом, у тому числі, речами, підшивками фотографій, рукописною запискою, а також помилуванням соратника Трампа Роджера Стоуна. Крім того, в переліку, містився документ про «президента Франції» без уточнення деталей.

Тим часом, адвокати Трампа стверджують, що президент використав свої повноваження, щоби розсекретити матеріали перед тим, як піти з посади. Але попри те, що глава Білого дому має повноваження розсекречувати документи, існують федеральні правила, за якими цей процес здійснюється, зауважили автори публікації.

Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня експрезидент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР провели обшук у його будинку в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Американські ЗМІ зазначили, що команда Трампа намагається отримати політичну вигоду з цієї події.

Пізніше, за інформацією обізнаних джерел, стало відомо, що обшук ФБР у приватному маєтку Трампа пов’язувався з підозрами, що він міг незаконно вилучити з Білого дому документи з чутливою інформацією про ядерну зброю США.