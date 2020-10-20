В Москве таксист-уголовник изнасиловал и ограбил 22-летнюю пассажирку

В Москве следователи задержали 35-летнего водителя «Яндекс.Такси» за изнасилование клиентки и кражу у нее имущества на 220 тыс. рублей.

«Водитель сервиса напал на сидевшую на переднем сиденье пассажирку, ударил ее несколько раз кулаком по лицу, от чего она потеряла сознание. Потом он ее изнасиловал и украл золотую цепочку с крестом стоимостью 150 тыс. рублей, IPhone XS и паспорт. Материальный ущерб составил 220 тыс. рублей», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.

Преступление было совершено 17 октября. «Задержан мужчина 1985 года рождения, им оказался ранее судимый житель Уфы. В автомобиле фигуранта обнаружены похищенные вещи потерпевшей», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Как уточняет РЕН ТВ, жертвой преступления стала 22-летняя москвичка, которая, обратившись в полицию, рассказала, что после изнасилования водитель такси оставил ее у обочины, а сам уехал.

Девушка вечером в субботу была в одном из клубов Москвы на встрече одноклассников, а когда поняла, что сильно опьянела, попросила одного из товарищей вызвать для нее машину. Через «Яндекс.Такси» приехала Hyundai Sonata. По словам москвички, в такси она уснула, однако снова пришла в себя, когда почувствовала, что с ее шеи снимают цепочку. В этот момент водитель такси нанес ей удар в лицо, после которого она потеряла сознание. Снова очнулась девушка уже на обочине дороги утром следующего дня. Добравшись до дома на попутной машине, пострадавшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), частью 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта). Задержанному предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте. // NEWSru.com