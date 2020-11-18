Отчаянный аферист пытается сбежать от агентов ФБР на подводном «морском скутере», но не хватило воздуха

По заявлению федеральной прокуратуры, человек, разыскиваемый за участие в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 35 миллионов долларов, был арестован в понедельник после того, как сбежал от агентов ФБР, заплыв в самый большой водоем Калифорнии с использованием подводного «морского скутера».

Мэтью Пирси провел около 25 минут в ледяном озере Шаста, используя подводное устройство Yamaha 350Li, прежде чем он, в конце концов, всплыл на поверхность и на него надели наручники, сообщает CBS Sacramento.

Когда агенты пошли арестовать Пирси, он запрыгнул в пикап и скрылся, агенты устроили погоню которая закончилась у береговой линии озера.

«Затем Пирси бросил свой автоомбиль на берегу озера Шаста, вытащил что-то из него и поплыл», — написали федеральные обвинители в судебных документах. «Пирси провел некоторое время под водой, все это время правоохранительные органы могли наблюдать только пузыри».

Прокуроры заявили, что Пирси обвиняется в том, что он обманом заставил инвесторов отдать 35 миллионов долларов своим компаниям, Family Wealth Legacy и Zolla, обещая гарантированную прибыль с использованием «Upvesting Fund», который якобы был фондом алгоритмической торговли с историей успеха.

В случае признания виновным и Винтону, и Пирси грозит 20 лет тюрьмы и сотни тысяч долларов штрафа.