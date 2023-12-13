Палата громад Британії підтримала законопроєкт Сунака про депортацію мігрантів у Руанду
Водночас у Палаті лордів очікується сильна опозиція будь-яким нормам, що передбачають порушення Лондоном своїх міжнародних зобов’язань.
Палата громад Великої Британії підтримала вчора законопроєкт прем’єр-міністра Ріші Сунака, який має дати старт програмі депортації мігрантів у Руанду, пише Reuters.
Законопроєкт скасовує рішення Верховного суду про те, що Руанда не є безпечним місцем для надання притулку. Документ практично виключає можливість оскарження депортації через національне законодавство, тобто британські суди, окрім випадків, якби позивач за допомогою перевірених доказів зміг довести, що піддається реальній загрозі, якщо його відправлять за кордон.
Протягом останніх днів перед голосування виникли побоювання, що деякі з однопартійців-консерваторів Cунака можуть відхилити проєкт. Помірковані консерватори заявили, що не підтримають законопроєкт, якщо він означатиме порушення Лондоном своїх зобов’язань щодо прав людини. Праві політики натомість вважають, що нормативний акт не запроваджує заходи, які завадять мігрантам подавати юридичні скарги, щоб запобігти депортації.
“Британський народ має вирішувати, хто може приїжджати до цієї країни, а не злочинні угруповання чи іноземні суди. Цей законопроєкт це забезпечує”, − написав Сунак у соціальній платформі X після голосування.
The British people should decide who gets to come to this country – not criminal gangs or foreign courts.
That’s what this Bill delivers.
We will now work to make it law so that we can get flights going to Rwanda and stop the boats.
— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 12, 2023
Водночас очікується, що у Палаті лордів − верхній, невиборній палаті британського парламенту, буде сильна опозиція будь-яким нормам, що призведуть до недотримання правових міжнародних зобов’язань.
Консерваторам неодноразово не вдавалося досягти цілей скорочення імміграції, яка різко зросла навіть після того, як вихід з Євросоюзу позбавив громадян права на вільне пересування блоком. Минулого року легальна чиста імміграція (різниця між прибулими та емігрантами) у країні досягнула 745 000 осіб. У 2023-му до Британії на човнах прибуло близько 29 000 прохачів притулку – це приблизно на одну третину менше, ніж торік. “Однак надувні човни, що перетинають Ла-Манш, залишаються дуже помітним символом нездатності уряду контролювати кордони Великобританії, а це ключова обіцянка прихильників Brexit”, − зазначає Reuters.
Зазначимо, за історією зі “схемою Руанди” стежать в усьому світі, зокрема країни, які також борються зі зростанням рівня міграції. Французькі законодавці, зокрема, два дні тому відхилили законопроєкт про імміграцію. Законпроєкт спрощував урядову процедуру видворення мігрантів, засуджених до п’яти і більше років, а також мав ускладнити ввезення членів сімей мігрантів до Франції. Водночас передбачалося встановлення парламентом щорічної квоти на кількість мігрантів, прискорення процедури надання притулку та надання легального статусу працівникам без документів у секторах з дефіцитом робочої сили. Зараз над проєктом працюватиме спеціально створена парламентська комісія.
Що було раніше
- 5 грудня міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі підписав договір з Руандою, обов’язковий для двох країн згідно з міжнародним правом. Перед ратифікацією документ мають розглянути дві палати британського парламенту. Договір містить гарантії щодо того, як поводитимуться з людьми, вивезеними з Великобританії до Руанди, і як розглядатимуться їхні заяви про надання притулку. Руанда не може відправляти переміщену особу (навіть якщо вона не отримала статусу біженця) до будь-якої іншої країни, окрім назад до Британії, якщо цього вимагає Лондон.
- Лондон авансом вже заплатив Руанді майже 300 млн доларів за план з переселення мігрантів. У 2024-му також планується виплата додаткових 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
- Цьогоріч у листопаді Верховний суд визнав попередній план висилки мігрантів у Руанду незаконним, зазначивши, що країна не є безпечним місцем для біженців за стандартами ООН. У Руанді не гарантовано право на справедливий суд і існує ризик депортації до країн, звідки люди втікали, рятуючи своє життя. Відтак політика Сунака щодо депортації порушувала б британські та міжнародні закони та угоди про права людини.
- Велика Британія минулого тижня оголосила про плани скоротити кількість легальних мігрантів. Лондон планує підвищити на третину мінімальну зарплату, яку вони повинні отримувати за кваліфіковану роботу. Інші заходи включають заборону медичним працівникам-іноземцям привозити членів сім’ї за їхніми візами, збільшення на 66% додаткової плати, яку мігранти повинні платити за користування медичними послугами, і підвищення мінімального доходу для сімейних віз.
- Високий рівень легальної міграції домінував у політичному ландшафті Великої Британії більше десяти років і був ключовим фактором у голосуванні 2016 року за вихід країни з Європейського Союзу. Сунак пообіцяв більше контролювати питання мігрантів після того, як законодавці його Консервативної партії розкритикували результати прем’єра напередодні виборів, які очікуються наступного року, а опозиційна Лейбористська партія опинилася значно попереду в опитуваннях громадської думки.