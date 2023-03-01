Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО

Парламент Фінляндії у середу проголосував за вступ країни до НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт парламенту.

«1 березня 2023 року парламент схвалив урядову пропозицію щодо приєднання Фінляндії до НАТО голосуванням 184-7», – йдеться у заяві.

Минулого тижня комітет у закордонних справах парламенту Фінляндії виступив за вступ до НАТО. Після цього питання розглянули у першому читанні на пленарному засіданні.

Як повідомляв Укрінформ, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Для приєднання необхідна згода всіх 30 членів НАТО, а також ратифікація цього кроку парламентами цих країн. Зараз процес уповільнюється через позицію Угорщини й Туреччини.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завершення процесу входження Фінляндії й Швеції є пріоритетом для НАТО. Він також очікує, що парламент Угорщини невдовзі завершить ратифікацію.

Президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів угорського парламенту якнайшвидше ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.