Российский телеканал «Дождь» потребовал от «органов» отреагировать на угрозы Кадырова в адрес его сотрудников

Телеканал «Дождь» потребовал от правоохранительных органов и российских политиков отреагировать на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в их адрес.

«Мы рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительной системы и политического руководства России, — говорится в их заявлении. — Телеканал «Дождь» — это не только 200 его сотрудников, это и десятки миллионов зрителей, которые его ежемесячно смотрят. Мы не хотим бояться жить в своей стране».

Рамзан Кадыров вчера во время трансляции в инстаграме назвал «Дождь» и «Новую газету», освещавших его конфликт с семьей чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева, «пособниками террористов».

Ранее, когда он говорил о «Новой газете» и ее журналистке Елене Милашиной, Кадыров также добавлял: «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь». «Новая газета» в ответ потребовала от СК завести на Кадырова дело об экстремизме.

В 2015 году судью Янгулбаева с сыновьями задерживали и увозили в резиденцию Кадырова из-за критики младшим сыном судьи Ибрагимом властей республики во «ВКонтакте». Янгулбаевы рассказывали, что их избили, а Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку.

Вдальнейшем чеченские власти также связывали Ибрагима Янгулбаева с телеграм-каналом 1ADAT, в котором рассказывают о похищениях и пытках в республике, а также критикуют Кадырова и его окружение.

В январе 2022 года домой к Янгулбаевым в Нижний Новгород приехали чеченские полицейские и увезли жену судьи в Чечню под предлогом допроса. Там ее арестовали. Младшего сына Янгулбаева объявили в розыск по обвинению в оправдании терроризма в 1ADAT. // Медиазона