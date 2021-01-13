Ужасный взрыв в Бейруте: Интерпол санкционировал арест двух россиян, доставивших селитру в порт

Интерпол издал во вторник международный ордер на арест двух россиян — владельца и капитана судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в морской порт Бейрута 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры.

Как сообщило национальное агентство Al-Wataniya, уведомление с красным углом издано в ответ на просьбу генерального прокурора Ливана Гассана Хури, пишет УНН.

“Красная карта” требует от правоохранительных органов государств — членов Интерпола ареста разыскиваемого лица с целью последующего решения судебными органами вопроса о его экстрадиции в страну, инициировавшую розыск.

Новостной портал Elnashra уточнил, что речь идет о Борисе Прокошеве, который в 2013 году был капитаном Rhosus, и судовладельце — предпринимателе из Хабаровска Игоре Гречушкине, проживающем на Кипре. Кроме того, в розыск объявлен португалец Жоржи Мануэл Мирра Нету Морейру, который занимается торговлей нитратами. В 2014 году он участвовал в осмотре груза аммиачной селитры в бейрутском порту.

Согласно сведениям Российского профессионального союза моряков, в 2013 году балкер под флагом Молдавии, перевозивший опасный груз из Батуми в Мозамбик, сделал внеплановый заход в Бейрут. Там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации. Экипаж, состоявший из граждан России и Украины, обратился в Международную федерацию транспортников (МФТ) и рассказал, что работодатель — кипрская компания Teto Shipping — с момента заключения контрактов не выплачивала морякам жалованье. В ответ на обращение МФТ предприниматель из Хабаровска обещал продать судно и рассчитаться по долгам, однако этого не произошло.

Взрыв в Бейруте, 4 августа 2020 года:

Справка: выгруженный шесть лет назад в порту Бейрута груз аммиачной селитры хранился на складе и сдетонировал 4 августа. Мощность взрыва составила 1,5 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, погибли около 200 человек, пострадали 6,5 тысячи, более 300 тысяч граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание аммиачной селитры, хранившейся в одном из портовых ангаров.