Правительство Казахстана отправлено в отставку. Назначен новый госсекретарь и и. о. премьера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Назначен новый госсекретарь и исполняющий обязанности премьера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на «Новости Казахстана» .

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов. Члены правительства Казахстана продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Также президент Казахстана освободил от должности государственного секретаря Крымбека Кушербаева. Он назначил новым госсекретарем Ерлана Карина.

На пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан назначен Мурат Нуртлеу. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.