Парламент Лукашенка дозволив застосовувати бойову техніку проти громадян і страчувати за «замах на теракт»

Нижня палата парламенту Білорусі схвалила у другому читанні проєкт зміни законодавства, яке регулює роботу внутрішніх військ МВС РБ. Документ дає право силовикам застосовувати бойову техніку проти мирного населення.

Про це повідомляє «УП» з посиланням на російський «Интерфакс»

На засіданні було ухвалено проект закону «Про зміну законів з питань діяльності внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ».

Зокрема, законопроєктом передбачаються віднесення до основних завдань внутрішніх військ їхньої участі в «охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки, безпеки охоронюваних осіб та об’єктів, що охороняються, режиму надзвичайного стану, воєнного стану, правового режиму в зоні проведення контртерористичної операції, у заходах щодо посилення охорони держкордону республіки».

Також військовослужбовцям внутрішніх військ Білорусі нібито з метою виконання «покладених на них завдань» надаються права на зберігання та носіння зброї, вивчення обстановки у районах виконання цих завдань, у тому числі з використанням технічних засобів.

Документ наділяє внутрішні війська повноваженнями «на застосування бойової та спеціальної техніки для припинення масових заворушень та групових порушень громадського порядку або дій, спрямованих на руйнування чи знищення майна всіх форм власності».

Окрім іншого, законопроект передбачає поширення заходів державного захисту на військовослужбовців, осіб цивільного персоналу внутрішніх військ та їхніх близьких.

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Білоруські депутати схвалили запровадження смертної кари за тероризм

Нижня палата парламенту Білорусі схвалила поправки до Кримінального кодексу, які передбачають посилення покарання за тероризм, аж до смертної кари, пише «Інтерфакс-Україна».

«У двох читаннях ухвалено проєкт закону «Про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь», — ідеться у повідомленні пресслужби Палати представників, поширеному в середу.

Як зазначили в парламенті, проєкт закону підготовлено для «стримувального впливу на деструктивні елементи, а також для демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю».

«Законопроєкт пропонує внесення змін до Кримінального кодексу Республіки Білорусь, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за замах на вчинення актів тероризму», — йдеться у повідомленні.

«Намагаючись розхитати ситуацію в Білорусі, спровокувати внутрішньодержавну нестабільність і конфлікти, деструктивні сили продовжують терористичну, екстремістську діяльність, спрямовану на загибель людей. Не зупиняючись ні перед чим, чиняться дії щодо виведення з ладу залізничного обладнання та колій, об’єктів стратегічного значення, підпалу житлових будинків, підриву автотранспорту в місцях масового відпочинку та скупчення людей», — заявив у своєму виступі в парламенті спікер нижньої палати Володимир Андрійченко.

Наразі положення про смертну кару прописано у статті 59 КК Білорусі. Найвищий захід у вигляді розстрілу застосовується «за деякі особливо тяжкі злочини, пов’язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжливих обставин». Смертна кара у порядку помилування може бути замінена довічним позбавленням волі.